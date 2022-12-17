Москва, 17 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В России следует ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна, которые вывозят его по «теневым звеньям цепи». С такой просьбой к президенту России Владимиру Путину обратились главы трёх регионов, которые являются крупнейшими в стране по производству зерна. Об этом со ссылкой на направленное главе государства письмо 17 декабря сообщает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

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Губернаторы, имена которых не называются, предлагают ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях агропромышленного комплекса на уровне 20%. Кроме того, предлагается обязать российских владельцев предприятий АПК перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.

Источник издания утверждает, что в администрации президента эту идею в целом поддержали. Однако отмечается, что это решение не должно оказывать негативного влияния на отрасль, а также задевать законные интересы добросовестных иностранных инвесторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва экспортировала около 22 млн тонн зерна за последние пять месяцев. Он подчеркнул, что Россия готова поставить до конца текущего года дополнительно 4–5 млн тонн зерна, а к концу сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года, Россия сможет довести общий объём поставок на экспорт до 50 млн тонн.