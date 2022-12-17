Варшава, 17 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Взрыв в кабинете главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика произошел из-за подаренного ему во время визита на Украину гранатомета, сообщается в эфире радиостанции RFM FM 17 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Глава польской полиции сообщил нам, что на следующий день после возвращения с Украины он хотел перенести подарки в заднюю часть своего кабинета. В тот момент, когда он переставил вертикально на полу один из гранатометов, произошел взрыв», — говорится в сообщении.

Сам шеф полиции подтвердил эту информацию: «Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв».

Как утверждает радиостанция, Ярослав Шимчик в период посещения Украины с польской делегацией получил от украинцев в подарок два противотанковых гранатомета, которые, по утверждению дарителей, уже были использованы и небоеспособны.

Ранее польская газета Wyborcza также сообщала, что причиной взрыва в штабе полиции Польши мог стать украинский гранатомет.