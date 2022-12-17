Улан-Батор, 17 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Монголии отметили важность российских энергоресурсов для экономики страны. При этом в правительстве подчеркнули заинтересованность в их непрерывных поставках по разумной цене. Об этом заявил вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

«Через Россию, нашего северного соседа, проходят все наши перевозки из Европы. Россия — наш партнер», — цитирует вице-премьера британский телеканал Sky News.

При этом, как подчеркнул заместитель главы правительства Монголии, власти страны пытаются переориентировать свой газовый сектор и экономику как можно скорее.

Напомним, ранее при обсуждении вопроса о проекте газопровода Россия — Монголия — Китай доктор политических наук Саналлхундэвийн Баясгалан заявил ИА REGNUM о важности его для Монголии из-за заинтересованности страны в энергоресурсе, а также из-за взимания платы за транзит газа.