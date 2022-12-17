Пекин, 17 декабря, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Объем экономики Китая, по прогнозам, превысит $17,19 трлн, заявил 17 декабря заместитель главы канцелярии финансово-экономической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Хань Вэньсю на конференции, посвященной национальному развитию.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам Хань Вэньсю, динамика экономического роста КНР в текущем году отличалась от целевого прогноза, но многие показатели оказались довольно хорошими. По прогнозам, ВВП Китая в 2022 году увеличится примерно на 4,9%.

Глава канцелярии финансово-экономической комиссии Китая пояснил, несмотря на негативное воздействие пандемии коронавируса, страна продемонстрировала хорошие результаты в ликвидации бедности и повышении уровня национального благосостояния.

Как сообщало ИА REGNUM, офис торгового представителя США продлил еще на 9 месяцев действие тарифных исключений по импорту из Китая 352 категорий товаров.