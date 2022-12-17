Манила, 17 декабря, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Около филиппинского острова Миндоро произошли подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом 17 декабря сообщает Институт вулканологии и сейсмологии островного государства.

Martin Luff Последствия землетрясения

По информации института, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 20 километров в северо-восточном направлении от муниципалитета Палуан, который находится в провинции Западный Миндоро и население которого составляет более 18,5 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 89 километров.

При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась. В то же время специалисты института не исключили возможности повторных подземных толчков в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали сейсмологи на территории американского штата Техас.