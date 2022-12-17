Бухарест, 17 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера зафиксировано 17 декабря в румынском городе Бузэу региона Валахия. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной института физики Земли.

Andrein Карта Румынии

По последним данный, подземный толчок был зарегистрирован в 7:42 по местному времени (8:42 мск). Очаг землетрясения находится на глубине 144 км. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

По шкале Рихтера землетрясение магнитудой 4,4 сопровождается подземными слабыми толчками, приводящими к небольшим разрушениям.

Как передает ИА REGNUM, ранее 17 декабря землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера было зафиксировано на территории американского штата Техас.