Москва, 17 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Утром 17 декабря в воздушных гаванях Москвы было задержано или отменено свыше 40 рейсов. Это 17 декабря следует из данных онлайн-табло аэропортов столицы России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

По информации на 10:42 мск, в аэропорту «Шереметьево» было отменено шесть рейсов и ещё шесть задержаны, во «Внуково» отменено десять рейсов и шесть задержаны, в «Домодедово» один рейс отменён и 12 задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что похолодание и снег, местами сильный, гололедица и метель ожидаются в предстоящие выходные в Москве.