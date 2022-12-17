Москва, 17 декабря, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Политика ОБСЕ была во время председательства Польши подчинена её интересам. Организацию превратили в «токсичное место» для сведения счетов, заявил 17 декабря директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Заявив, что Польша использовала ОБСЕ как инструмент «взвинчивания конфронтации», Пилипсон отметил, что эта организация могла помочь «преодолеть взаимное недоверие», её можно было использовать по-другому — для повышения «предсказуемости системы безопасности в Евро-Атлантике».

Но «стараниями польского действующего председательства» ОБСЕ «превратилась в крайне токсичное место сведения политических счетов, где попираются правила и нормы дипломатической этики, подвергаются обструкции российские и белорусские дипломаты», заявил Пилипсон в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что Варшава продемонстрировала то, какой не должна быть страна — председатель ОБСЕ.

Поэтому Северной Македонии, к которой переходит председательство в организации в будущем году, следует выстраивать свою работу, «аккумулируя и транслируя консенсусное мнение всех государств-участников, а не отдельных групп стран, сколь бы многочисленными или шумными они ни были».

Напомним, председательство в ОБСЕ перешло к Польше в январе 2022 года.

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