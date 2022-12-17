Вашингтон, 17 декабря, 2022, 09:26 — ИА Регнум. По словам директора американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бёрнса, он не видит готовности России к проведению мирных переговоров по Украине. Глава ЦРУ заявил об этом 16 декабря в интервью телеканалу PBS.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьёзности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, русские не настроены серьёзно на реальные переговоры», — сказал он.

При этом накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон считает, что время для проведения переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины ещё не настало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Роберт Фарли в своей статье для издания 19Fortyfive написал, что изолировать Россию санкциями не получится, она слишком большая, поэтому Запад не сможет с ней не считаться.