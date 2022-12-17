Вашингтон, 17 декабря, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Изолировать Россию санкциями не получится, она слишком большая, поэтому Запад не сможет с ней не считаться, заявил Роберт Фарли в статье «Достаточно ли вреда приносят санкции против России?» для 19Fortyfive.

ИА REGNUM Россия

«Одна из проблем [Запада] заключается в том, что Россия важная и большая, важные страны нельзя просто так изолировать», — пишет Фарли.

Задавая вопрос о том, почему для России до сих пор не наступили худшие «последствия остракизма», которому её пытается подвергать Запада, аналитик спрашивает: «Неужели всё было напрасно?» и «Смогли ли финансовые санкции, которые США и Запад ввели против России, хоть к чему-то принудить Кремль?»

Он высказал свою позицию, согласно которой Западу нужно так использовать свои финансовые инструменты, «чтобы подорвать способность России вести войну». Пока «финансовые санкции не заморозили российскую экономику и не помешали России экспортировать энергоносители».

Не произошло также остановки российского ВПК. Санкции не вынудили Россию «отказаться от войны и серьёзно не подорвали её способности» финансировать ведение спецоперации. Проиграла не Россия, а другие страны, ведь СВО «нарушила глобальные потоки товаров и капитала и способствовала росту инфляции во всём мире».

Тем не менее финансовые санкции отрезали от России «огромную часть международных активов», и «Россия может никогда больше не получить доступа к этим активам», к тому же «возможности России хранить деньги за границей резко сократились». Существенно сократились российский импорт и экспорт.

Автор статьи заявляет, что российские бизнесмены «утратили контроль над активами, которыми они владеют за границей». Он также отметил, что прогнозы роста российской экономики в долгосрочной перспективе «мрачны». Всё это «причинило России дискомфорт» и может подорвать доверие населения к руководству, считает Фарли.

Но проблема Запада в следующем: Россия слишком большая, а значит — важная, а «важные страны нельзя просто так отрезать». К тому же не нужно забывать о Китае и его вкладе в мировую торговлю, отмечает автор статьи.

«Финансовая сфера является полезной темой для размышлений о международной конкуренции, — пишет Фарли. — Финансы (пока) не выиграли опосредованную войну Запада с Россией, но они предложили набор инструментов для нанесения ущерба России и сохранения жизнеспособности военных усилий Украины».

Присоединение многих стран к режиму санкций потребовало от них усиления «административного потенциала», а это означает, что будущие усилия могут оказаться ещё более тяжёлыми для них.

К тому же, возможно, наказание России, Китая или любой другой страны, которую США решат «раздавить в будущем», станет слишком опасным для Вашингтона и его партнёров, резюмирует Фарли.