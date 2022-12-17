Майами, США, 17 декабря, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В штате Флорида медведь слишком буквально понял популярный лозунг сети ресторанов Chick-fil-A «Ешьте больше курятины», сообщает 16 декабря телеканал Fox News.

Greg Hume Американский чёрный медведь

Семья, проживающая в городе Овьедо округа Семинол, заказала из ресторана доставку куриных наггетсов. Курьер привёз еду и оставил её на крыльце дома. На видеозаписи видно, что вечером к дому, украшенному фигурками Санта-Клауса и праздничными гирляндами, подошёл чёрный медведь и после тщательного обнюхивания унёс в зубах фирменный пакет Chick-fil-A с едой. Выяснилось, что медведь забрал именно тот пакет, в котором находилось 30 куриных наггетсов и картошка фри, а вот пакет с овощным салатом медведя не заинтересовал.

Хозяева дома выразили удивление тем, что медведь, вместо того, чтобы спать в берлоге, бродит по улицам города и похищает чужое имущество.

Популяция чёрных медведей во Флориде составляет около 4000 особей. Из-за большого количества медведей Овьедо имеет репутацию «медвежьего края».