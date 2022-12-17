Куала-Лумпур, 17 декабря, 2022, 06:32 — ИА Регнум. По меньшей мере 21 человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате схода оползня на туристический лагерь в Малайзии 16 декабря, сообщает 17 декабря на своем сайте Малайзийское национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Hans Оползень

Ранее сообщалось о 13 погибших. Спасатели пытаются найти еще 12 человек, которые числятся пропавшими без вести. Еще 61 туристу удалось выжить.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) объявило, что количество погибших в результате наводнения и оползней в столице Демократической Республики Конго городе Киншаса увеличилось со 140 до 169 человек.