Москва, 17 декабря, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Похолодание и снег, местами сильный, гололедица и метель ожидается на предстоящих выходных в Москве. Об этом 16 декабря сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Как уточнил специалист, 17 декабря в Москве ожидается похолодание до — 2…— 4 градусов, снег, местами сильный, а на дорогах будут наблюдаться гололедица и сильные снежные заносы.

На следующий день, 18 декабря, погода ухудшится. Температура воздуха днём понизится до — 5…— 7 градусов, сильный снег будет наблюдаться и днём, и ночью, а из-за усиления ветра до 15 м/сек снегопад превратится в метель. В Москве и Московской области ожидаются сложные условия для наземного автотранспорта и воздушных судов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МЧС России предупредило об ухудшении погоды в Москве и Московской области к выходным.