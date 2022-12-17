Осло, 17 декабря, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины может затянуться надолго, но закончится переговорами между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 декабря в интервью агентству France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг

По мнению Столтенберга, Россию не стоит недооценивать, так как она планирует затяжной конфликт.

«Мы должны понимать, что президент (Владимир) Путин готов находиться в этой войне долгое время и начинать новые наступления», — пояснил генсек НАТО.

Столтенберг уверен, что конфликт на Украине завершится «за столом переговоров», но подчеркнул, что любое решение должно обеспечивать победу Украины «как суверенного, независимого государства». Генсек НАТО отметил, что самый быстрый способ добиться такой цели — это обеспечивать Киеву военную поддержку.

Столтенберг указал, что нужно добиться, чтобы президент России понял, что он не может победить на поле боя, и тогда он вынужден будет «сесть и вести переговоры в духе доброй воли».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению генсекретаря НАТО Столтенберга, конфликта между Россией и НАТО удастся избежать.