Брюссель, 17 декабря, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Еврокомиссия согласовала план правительства Германии по национализации немецкой энергетической компании Uniper, 16 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ЕК.

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В документе сказано, что решение о национализации принято на фоне энергокризиса в ЕС и прекращения поставок в страну газа из России. Сложившаяся ситуация потребовала крупных вливаний капитала в Uniper для предотвращения неплатежеспособности организации.

ЕК считает, что приобретение государством компании не приведет к проблемам, связанным с конкуренцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Uniper подало иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром экспорт». Немецкая компания потребовала возместить убытки в €11,6 млрд, которые она якобы понесла из-за недополучения газа с июня 2022 года.