Лима, 16 декабря, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Министр образования Перу Патрисия Корреа и перуанский министр культуры Хаир Перес подали прошение о своих отставках 16 декабря. Об этом чиновники сообщили в своих микроблогах.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

В качестве причины своих решений они сослались на гибель людей во время протестов. Корреа написала, что смерть граждан «не имеет оправдания». Она также отметила, что «государственное насилие не может быть непропорциональным и приводить к жертвам».

Демонстрации в Перу начались после отстранения от власти бывшего президента республики Диего Кастильо, который после был помещен под стражу по обвинению в мятеже и заговоре.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря группа демонстрантов прорвала оцепление полиции у аэропорта перуанского города Аякучо и вступила в стычки с полицейскими.