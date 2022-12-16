Брюссель, 16 декабря, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Новый, девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза опубликован и вступил в силу. Это 16 декабря следует из публикации в официальном журнале ЕС.

Иван Шилов, ИА REGNUM Никита Михалков

Среди физических лиц в санкционный список ЕС попали российские чиновники, судьи, политики, медиаперсоны, деятели культуры. В частности, под персональные санкции попали кинорежиссёр Никита Михалков, певец и музыкант Григорий Лепс, писатель и блогер Дмитрий Пучков.

Кроме того, ограничения введены в отношении телеведущих Бориса Корчевникова и Марины Ким, политолога Сергея Михеева, а также против дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат и Карины Кадыровых. Ограничительные меры предусматривают для вошедших в санкционный список запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов на европейской территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в чёрном списке ЕС после вступления в силу девятого пакета санкций значатся 1386 физических лиц и 171 организация.