Брюссель, 16 декабря, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Чёрный список Евросоюза по России после вступления в силу нового девятого пакета санкций включает почти 1400 физических лиц и более 170 организаций. Об этом 16 декабря сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

По словам Борреля, общее количество вошедших в санкционный список физических лиц составляет 1386, также в чёрный список ЕС вошла 171 организация, в их число попали 23 российских предприятия ВПК, электроники и машиностроения, пять политических партий, три банка, Вооружённые силы РФ всех видов и Роскомнадзор.

Персональные санкции введены против деятелей культуры, политиков, чиновников, активистов различных организаций.

Фигурантам персональных санкций Евросоюза замораживают активы на территории Европы. Физическим лицам запрещаются поездки в страны Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций.