Кишинёв, 16 декабря, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Комиссия по чрезвычайной ситуации (КЧС) в Молдавии отзывает лицензии на вещание телеканалов Primul in Moldova, RTR-Moldova, NTV Moldova, Accent TV, TV6, Orhei TV. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

Сообщается, что это делается «в целях защиты национального информационного пространства и предотвращения риска дезинформации путем распространения заведомо ложной информации или попыток манипулирования общественным мнением».

В КЧС также заявили, что телеканалы якобы неверно отражали события, происходящие на Украине.

Лицензии отзываются с 19 декабря. Каналам будет запрещено вещать до окончания режима ЧС, который в стране длится более года.

Стоит отметить, что указанные телеканалы находятся в оппозиции к действующей власти. К Accent TV, NTV Moldova и Primul în Moldova уже были претензии по поводу освещения уголовного процесса экс-президента Молдавии, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона.