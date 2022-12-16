Тбилиси, 16 декабря, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Из государственного бюджета Грузии на содержание бывшего президента страны за год содержания под стражей было потрачено 200 тысяч лари (около $75,5 тыс.), что более чем в 11 раз превышает норматив. Об этом 16 декабря сообщил на заседании парламента республики глава минюста Рати Брегадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«На содержание одного заключённого в год уходит около 17 400 лари. Что касается Саакашвили, то государство потратило до 200 тысяч лари», — сказал Брегадзе.

Министра попросил обнародовать данные депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили. Он заявил, что его постоянно спрашивают об этом налогоплательщики. Депутат подчеркнул, что средства тратятся на человека, который «пришёл разрушить нашу страну».

Напомним, Саакашвили взяли под стражу 1 октября. Из-за голодовок и отказа от полноценного лечения его приходится с мая содержать в частном медицинском центре в Тбилиси. Адвокаты экс-президента на основании данных о его тяжёлом состоянии здоровья пытаются добиться освобождения своего подзащитного. Заседание назначено на 22 декабря.