Банги, 16 декабря, 2022, 19:44 — ИА Регнум. На месте покушения на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) была найдена записка с угрозой. В анонимной записке призвали всех русских «убираться прочь из Африки». Послание якобы было адресовано от «всех французов», пишет РБК.

(сс) adrienblanc Улицы в Банги (ЦАР)

Напомним, ранее Дмитрий Сытый получил посылку, в которой находилась взрывчатка. При вскрытии посылка взорвалась, Сытый получил ранения, сообщили в пресс-службе российского посольства в ЦАР. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, он потерял много крови.

Ранее Сытому уже посылали подобные сообщения с угрозами, сообщил бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В посланиях обещали, если «русские не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов», то он получит в следующий раз «голову сына».

Нынешнюю посылку Сытый открывал в состоянии аффекта, не соблюдая меры предосторожности, побоявшись, что анонимные посланники исполнили свое обещание, сообщил бизнесмен.