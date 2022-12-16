Москва, 16 декабря, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Законопроект о приостановлении российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Соглашение было подписано в Москве 20 декабря 2010 года и определяет порядок налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимого имущества, доходов от работы по найму, гонораров директоров, доходов артистов и спортсменов. Документ содержит положения о недискриминации, об обмене информацией, об ограничении налоговых льгот, а также устанавливает порядок осуществления взаимосогласительных процедур и устранения двойного налогообложения.

В сопроводительных материалах указано, что латвийская сторона нотой своего МИД от 16 мая 2022 года уведомила о приостановлении ею действия соглашения, указав в качестве оснований для его приостановления «нарушения Российской Федерацией международного права в отношении Украины». Эти основания, указано в пояснительной записке к законопроекту, являются несостоятельными, и как следствие приостановление действия соглашения в одностороннем порядке не обосновано с международно-правовой точки зрения.

Также разработчики указали на то, что последовавшее за уведомлением о приостановлении действия соглашения неисполнение Латвией положений соглашения рассматривается Россией в качестве существенного нарушения Латвийской Республикой соглашения в соответствии со статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, что явилось основанием для приостановления действия соглашения указом президента РФ.

Внесенный законопроект разработан в соответствии с этим указом.