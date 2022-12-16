Москва, 16 декабря, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что настоятель УПЦ Свято-Тихвинского собора в Лисичанске (ЛНР) протоиерей Андрей Павленко, освобожденный из украинского плена, нуждается в медобследовании, сообщает РИА Новости.

Алексей Колчин ИА REGNUM Православие

По словам Ивана Мельникова, священник чувствует себя неважно после допроса и пыток со стороны СБУ, должной медпомощи служителю церкви оказано не было.

«Сейчас отец Андрей будет проходить медицинское обследование, и, Господь даст, в ближайшее время он начнет служить в одном из храмов», — заявил Иван Мельников, добавив, что Андрея Павленко Киев обвинил в шпионаже и приговорил к 12 годам тюрьмы.

Известно, что больше недели священник провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска.

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