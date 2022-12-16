Москва, 16 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Законопроект о наказании за бездействие при проверках правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить административную ответственность должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, государственных корпораций, публично-правовых компаний, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, либо государственных или муниципальных учреждений, наделенных полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, за их нарушение.

Максимальный административный штраф составит до 15 тыс. рублей, за нарушение может грозить также дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года.

Бездействие должностных лиц контрольных органов в некоторых случаях может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан, иным охраняемым законом ценностям, обеспокоены в правительстве.