Симферополь, 16 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В Керченском проливе к 18:00 16 декабря приостановлено паромное сообщение. Причина — неблагоприятные погодные условия. В районе переправы наблюдается густой туман. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма. Эту информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

Наталия Судец ИА REGNUM Крымский мост

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем еще утром 16 декабря в пресс-службе Минтранса России сообщили о том, что Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. По прогнозам Гидромета, штормовых предупреждений не было, погодная ситуация в районе переправы спокойная, без существенных осадков, ветер до 11 м/с, при порывах до 14 м/с.

При этом в ведомстве предупредили, что ситуация может осложниться в течение дня из-за прогнозируемых сильных ливней и усиления ветра.

«Всем, кто планирует поездку через переправу, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на официальном сайте перевозчика», — говорится в сообщении Минтранса РФ.