Вашингтон, 16 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не хотят, чтобы конкуренция с Китаем вылилась в конфликт. Об этом 16 декабря заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на семинаре в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В Белом доме заявили, что сотрудничество с Пекином по ряду вопросов остается в интересах Вашингтона.

По словам Джейка Салливана, встреча Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита «Большой двадцатки», который прошел на индонезийском острове Бали, отражает стратегию, согласно которой США ожесточенно конкурируют с Китаем, но не хотят, чтобы эта конкуренция вылилась в конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, журналисты газеты Global Times пишут, что главной целью стратегии США на африканском континенте является сдерживание Китая.

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