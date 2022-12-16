Буэнос-Айрес, 16 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Россию и Аргентину связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, которое, несмотря ни на что, должно развиваться. Об этом в интервью телеканалу Todo Noticias заявил посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

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«Это означает, что их (отношений. ― Прим. ИА REGNUM) продвижение должно продолжаться независимо от геополитической ситуации или другой конъюнктуры. Потому что речь идёт не только о конкретных политиках, но и о народах наших стран, которых объединяют чувства дружбы и взаимной симпатии», ― указал дипломат.

Он отметил, что это было доказано в самый тяжёлый период пандемии COVID-19, когда Россия пришла на помощь Аргентине, став первой страной, которая поставила ей миллионы доз вакцины «Спутник V», а затем передала ей технологию её производства.

«Мы готовы развивать отношения во всех сферах. Мы надеемся, что Аргентина также заинтересована в этом», ― отметил посол.

Феоктистов отметил, что Аргентина находится под колоссальным давлением западных стран. Однако при этом она всё чаще голосует на международных площадках, в том числе в ООН, за антироссийские резолюции.

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«Понимаем, что ваша страна находится под колоссальным политическим и экономическим прессингом западных стран. Рассчитываем, что Буэнос-Айрес под этим давлением не сломается, найдёт в себе силы сохранить исторически партнерские и дружеские связи с Москвой», ― добавил российский дипломат.

Он напомнил, что Россию и Аргентину всегда объединяла общность взглядов «на то, каким должно быть мироустройство, опирающееся на многополярность и многосторонность», в котором не должно быть места «гегемонии, неоколониализму и диктату».

Как сообщало ИА REGNUM, Аргентина стала одной из семи стран Латинской Америки, которая не поддержала совместное заявление Организации американских государств (ОАГ) с осуждением действий России на Украине.