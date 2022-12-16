Москва, 16 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Распространённая СМИ информация о том, что на корабле «Союз МС-22» температура якобы повысилась до +50 градусов Цельсия, не соответствует действительности. Об этом 16 декабря заявили в Роскосмосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Союз

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«Специалисты Центра управления полётами совместно с космонавтами на борту МКС провели ряд тестов систем пилотируемого корабля «Союз МС-22», в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля», ― отметили в госкорпорации.

При этом изменения температурного режима были незначительными. По данным Роскосмоса, температура составила около +30 градусов Цельсия. Также отмечается, что необходимый температурный режим в жилом объеме корабля «Союз МС-22» поддерживается средствами российского сегмента МКС.

«В настоящее время разрабатываются различные варианты парирования возникшей ситуации, продолжая анализ поступающих с борта МКС данных, в том числе фото- и видеофиксации», ― говорится в сообщении Роскосмоса в телеграм-канале.

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Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщили, что в результате аварии в системе охлаждения температура в российском космическом корабле «Союз МС-22», который пристыкован к Международной космической станции, за сутки поднялась до +50 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Роскосмосе сообщили о повреждениях внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22». При этом в госкорпорации добавили, что ситуация на МКС сейчас штатная.