Москва, 16 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Миграционная политика России нуждается в изменениях с учётом сложившейся ситуации. Об этом 16 декабря заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Нужно подумать над дополнительными мерами по снижению преступности среди иностранных граждан, по предупреждению межнациональных конфликтов в школьной и студенческой среде», — сказал Медведев.

Он добавил, что также нужно разработать единую систему учёта информации в сфере миграции. Зампред Совбеза напомнил, что о необходимости внести коррективы в миграционную политику заявил в октябре президент РФ Владимир Путин.

«И, конечно, уделить внимание развитию новых территорий и поддержке вынужденных переселенцев и беженцев», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза также заявил, что нужно проработать меры снижения преступности среди мигрантов. По его мнению, соответствующий законопроект нужно как можно скорей доработать и внести на рассмотрение в Госдуму.