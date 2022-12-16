Москва, 16 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Попытки стран Запада в контексте ситуации на Украине свести счёты с Россией не удались. Об этом 16 декабря говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой по поводу принятия 77-й сессией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма, который приводит пресс-служба российского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

Как подчеркнула Захарова, полученные, несмотря на беспрецедентное давление западных стран на государства — члены ООН, результаты голосования говорят о неприятии странами мира попыток оспорить закрепленные в Уставе ООН, в Уставе и приговоре Нюрнбергского трибунала, а также в приговоре Международного военного трибунала для Дальнего Востока итоги Второй мировой войны.

«Примечательно, что попытки стран Запада политизировать дискуссию, свести счеты с Россией в контексте ситуации на Украине, сорвать принятие самого документа не только не увенчались успехом, но и наглядно продемонстрировали истинные причины нежелания голосовать за искоренение нацизма и противодействие неонацизму, прикрываясь мнимой заботой о свободе слова и собраний, а также конъюнктурными политическими соображениями», — говорится в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия продолжит оказывать помощь странам Сахельской группы пяти (G5 Sahel). В первую очередь поддержка этих стран связана с борьбой против терроризма и экстремизма.