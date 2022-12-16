Москва, 16 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Возможное присоединение Узбекистана к газовому союзу России и Казахстана принесет Ташкенту ощутимые экономические выгоды, и поэтому он в конечном итоге согласится стать частью данного объединения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Газовый союз России, Казахстана и Узбекистана является для России способом нарастить экспорт газа в Китай, а также усилить влияние на уровень мировых цен на природный газ, — сказал Перепелица. — Газовая инфраструктура республик бывшего СССР была единой и строилась для поставок газа в Европу. Участие Казахстана и Узбекистана в газовом союзе позволит восстановить единую газовую инфраструктуру и обеспечить более эффективное распределение газа для собственных нужд в Узбекистан и Казахстан, а также экспорта газа в Китай».

Как пояснил Перепелица, для Узбекистана с его растущими потребностями в голубом топливе вступление в газовый союз является выгодным с экономической точки зрения. Поэтому, по мнению эксперта, Узбекистан, скорее всего, присоединится к газовому союзу.

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