Санкт-Петербург, 16 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Шведская компания IKEA, покидающая российский рынок, согласилась гарантировать на один год сохранение рабочих мест сотрудников трех своих российских фабрик, которые вскоре перейдут к новому владельцу. Эта гарантия будет действовать при переходе предприятий к новому собственнику.

Trougnouf Склады IKEA

Как рассказал телеканалу «78» представитель профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов, это первое выполненное требование российских сотрудников IKEA. «До этого в компании отнекивались. Пока это только формулировка на общем собрании, но уже что-то», — отметил активист.

Ранее сотрудники российских фабрик потребовали от IKEA выплатить каждому специалисту бонус за текущий год, а также единовременную компенсацию в размере не менее 50 тысяч рублей каждому работнику. Эти требования шведская компания выполнять отказалась.

Однако работникам удалось добиться того, что оклады сотрудников с 2023 года будут проиндексированы на 3%.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько компаний заинтересовались приобретением активов шведской компании, которая, кроме торговых комплексов, имела фабрики в Ленинградской, Московской, Кировской областях и Великом Новгороде. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, претендент на покупку фабрики IKEA в Ленобласти уже определился, однако его название пока не называется. Также Дрозденко заявил о жесткой антироссийской позиции IKEA.