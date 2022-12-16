Москва, 16 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить предложения по расширению промышленной ипотеки. Об этом глава российского правительства заявил 16 декабря на заседании правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Михаил Мишустин напомнил о предложении президента России Владимира Путина, обнародованном накануне, распространить промышленную ипотеку на строительство объектов и их модернизацию.

Минпромторгу и Минфину поручили оперативно подготовить предложения о выделении средств на промышленную ипотеку в 2023 году. Премьер-министр добавил, что программа будет расширена.

Напомним, программа промышленной ипотеки была запущена в сентябре 2022 года для предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для промышленного производства.

Ранее Михаил Мишустин также заявил, что обнародованные главой Российского государства Владимиром Путиным инициативы помогут ответить на вызовы в области российской экономики.

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