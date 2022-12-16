Москва, 16 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В результате аварии в системе охлаждения температура в российском космическом корабле «Союз МС-22», который пристыкован к Международной космической станции (МКС), за сутки поднялась до +50 °C. Об этом 16 декабря рассказал информированный источник.

NASA Союз МС-22 «К. Э. Циолковский»

«Температура внутри «Союза» в связи с выходом из строя системы охлаждения поднялась уже до 50 градусов Цельсия», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник отметил, что в данный момент специалисты государственной корпорации «Роскосмос» пробуют различные способы для того, чтобы снизить температуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская компания SpaceX запустила ракету со спутником SWOT в рамках совместной франко-американской миссии.