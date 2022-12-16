Москва, 16 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Европейский союз согласовал девятый пакет санкций, и после того, как они вступят в силу, ряд отраслей российской промышленности будет вынужден оперативно заняться научными разработками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Очевидно, что очередное санкционное давление почувствует банковская сфера и промышленность, — сказала Борисова. — После введения этих санкций ряд отраслей промышленности будут вынуждены оперативно заняться научными разработками, поскольку запреты касаются именно продукции, необходимой прежде всего для военных нужд, а также поиском новых инвесторов. Банковская сфера России на этом фоне выглядит более подготовленной, хотя клиенты трех банков испытают временные неудобства. Запрет четырех российских каналов позволит Евросоюзу более активно воздействовать на аудиторию в собственных целях».

Как подчеркнула Борисова, поскольку пакет коснётся ограниченного количества товаров и услуг, то, безусловно, не все граждане ощутят его влияние, но на доходах российского бизнеса и налоговых отчислениях в бюджет он однозначно скажется.

«Наиболее болезненным может стать запрет на ограничение ввоза именно товаров дойного назначения, поскольку часть из них напрямую или косвенно могут быть использованы для защиты границ и производства средств защиты на территории России. В частности, запрет на ввоз дронов, отдельных запчастей для техники, редких металлов для производства технических изделий может существенно осложнить ситуацию», — подытожила Борисова.

В свою очередь, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль обратила внимание на то, что очередной пакет санкций принят на фоне серьезных разногласий в самом ЕС по поводу изменения части санкций, связанных с поставками российских удобрений развивающимся странам.

«Условия девятого пакета санкций дублируют предыдущие, лишь расширяя список санкционных товаров и конкретных физических лиц. На фоне низкой эффективности санкционных мер против российской экономики не исключено, что в скором будущем будет принят юбилейный десятый пакет санкций, меры которого не будут сюрпризом, и российская экономика окажется малочувствительной к ним», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что девятый пакет санкций ЕС фактически не добавил ничего нового к санкционному давлению на Россию.