Вашингтон, 16 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX запустила ракету со спутником SWOT в рамках совместной франко-американской миссии, сообщает 16 декабря Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA/Keegan Barber Запуск ракеты со спутником SWOT

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником SWOT в рамках миссии США и Франции. В миссии также принимают участие Канадское космическое агентство и Космическое агентство Великобритании. Старт состоялся с площадки на базе ВВС США в Калифорнии. Новый спутник позволит наиболее точно определить уровень Мирового океана и улучшить контроль за водными ресурсами на планете.

Сообщается также, что запуск должен был произойти днём ранее, 15 декабря, но специалисты обнаружили влагу в двух из девяти двигателей первой ступени Falcon 9. По данным NASA, спустя приблизительно 52 минуты после запуска спутник должен быть выведен на околоземную орбиту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская корпорация аэрокосмической науки и техники объявила об успешном запуске спутника дистанционного зондирования Yaogan-36.

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