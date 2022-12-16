Москва, 16 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Обнародованные главой Российского государства Владимиром Путиным инициативы помогут ответить на вызовы в области российской экономики. Об этом заявил 16 декабря премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, приоритетным остается поиск новых партнеров.

«В приоритете — укрепление взаимодействия с нашими союзниками и поиск новых перспективных партнеров, в первую очередь в активно растущих регионах мировой экономики», — пояснил Михаил Мишустин.

Напомним, ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин представил ряд инициатив и новых решений в сфере экономики.