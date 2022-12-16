Москва, 16 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Россия продолжит оказывать помощь странам Сахельской группы пяти (G5 Sahel). В первую очередь поддержка этих стран связана с борьбой против терроризма и экстремизма. Об этом заявил 16 декабря в ходе брифинга заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

«Контакты есть, и они будут продолжаться. Посмотрим, какой формат будет оптимальным для наших партнеров. <…> Заточены эти контакты во многом на борьбу с терроризмом и экстремизмом, потому что вот эта Сахаро-Сахельская зона стала очагом международного терроризма, и по причине, конечно, развала ливийской государственности и распространения этих процессов на юг», — заявил дипломат

Напомним, в Сахельскую группу входят Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания. G5 Sahel была создана в феврале 2014 года для обеспечения безопасности и координации борьбы с международным терроризмом. В мае 2022 года появилось сообщение, что власти Мали решили вывести страну из сахельской «пятерки».

Как подчеркнул замглавы МИД РФ, несмотря на то, что в настоящее время в группе происходят «некоторые внутренние структурные изменения» из-за Мали, Россия поддерживает со всеми странами «пятерки» двусторонние контакты.