Москва, 16 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Представители российского МИД сообщили, что переговоры с Узбекистаном и Казахстаном по поводу создания газового союза продолжаются, и это правильно, так как для РФ сейчас крайне важно развивать интеграцию экономики со среднеазиатскими странами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Это диктуется как экономическими соображениями (возможности получения новых рынков сбыта; создание единой инфраструктурной системы; формирование единого экономического пространства), так и политическими мотивами, — сказал Сафонов. — Турция и Китай пытаются конкурировать за лидерство во влиянии на политические круги среднеазиатских стран. Кроме того, Узбекистан всегда с момента образования СНГ демонстрировал автономию от интеграции и не разделял политику формирования единого экономического пространства. Поэтому идет поиск взаимоприемлемых направлений сотрудничества».

Кроме того, профессор призвал учитывать тот факт, что за последние пять лет объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 10 млрд долларов и в перспективе увеличится до 15 млрд.

«При этом объем торговли КНР и Узбекистана превышает 8 млрд долларов, а с Россией достиг всего 5,3 млрд», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации главного внешнеполитического ведомства России, переговоры по газовому союзу РФ с Казахстаном и Узбекистаном продолжаются.