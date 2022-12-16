Якутск, 16 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Якутске будет открыт центр подготовки операторов, которые будут учиться использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Запуск этого проекта одобрил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе правительства Якутии.

Беспилотник

Открытие центра подготовки операторов информационных систем, где будет проходить обучение управлению беспилотниками, запланировано на конец декабря. Центр откроют на базе «Якутского колледжа связи и энергетики имени П. И. Дудкина». Первыми обучение прошли добровольцы отряда «Боотур», сотрудники МВД и Росгвардии. После прохождения курсов слушателям будет выдано соответствующее свидетельство.

«Инструкторы центра ездили в Центр беспилотных систем имени Владимира Жоги в ДНР. Благодаря этим знаниям специалисты будут обучать мобилизованных, добровольцев в Якутске», — отметил глава республики Айсен Николаев.

«Специальная военная операция закончится. Мы победим. Надо сделать всё возможное, чтобы наши бойцы вернулись домой живыми. И нужно не просто учить управлять беспилотниками. В принципе любой мальчишка в течение двух-трёх дней научится управлять беспилотником. Необходимо добиваться того, чтобы наши беспилотники не садились принудительно. И нужно научиться строить свои беспилотники: и маленькие, и большие. Научиться создавать программы, которые позволят летать по заранее построенной траектории, несмотря на камеры слежения», — подчеркнул Юрий Трутнев.

В Якутии специалисты в сфере беспилотной авиации нужны не только для подготовки военнослужащих к участию в спецоперации. В республике существует потребность повышения охвата мониторинга природных явлений — таких, как пожары, наводнения.

«В будущем использование беспилотных летательных аппаратов будет обязательной технологией для многих сфер, в их числе — доставка небольших посылок. Сейчас операторы по БПЛА востребованы в таких отраслях, как газонефтедобыча — мониторинг состояния производственных объектов, строительство, экология — мониторинг последствий стихийных бедствий, логистика — почтовые и грузовые отправления, сельском, лесном хозяйстве и других отраслях», — отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Якутию с официальным визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.