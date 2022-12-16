В Якутии начнут обучать управлению беспилотниками на базе спеццентра
Якутск, 16 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Якутске будет открыт центр подготовки операторов, которые будут учиться использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Запуск этого проекта одобрил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе правительства Якутии.
Открытие центра подготовки операторов информационных систем, где будет проходить обучение управлению беспилотниками, запланировано на конец декабря. Центр откроют на базе «Якутского колледжа связи и энергетики имени П. И. Дудкина». Первыми обучение прошли добровольцы отряда «Боотур», сотрудники МВД и Росгвардии. После прохождения курсов слушателям будет выдано соответствующее свидетельство.
В Якутии специалисты в сфере беспилотной авиации нужны не только для подготовки военнослужащих к участию в спецоперации. В республике существует потребность повышения охвата мониторинга природных явлений — таких, как пожары, наводнения.
«В будущем использование беспилотных летательных аппаратов будет обязательной технологией для многих сфер, в их числе — доставка небольших посылок. Сейчас операторы по БПЛА востребованы в таких отраслях, как газонефтедобыча — мониторинг состояния производственных объектов, строительство, экология — мониторинг последствий стихийных бедствий, логистика — почтовые и грузовые отправления, сельском, лесном хозяйстве и других отраслях», — отметили в правительстве региона.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Якутию с официальным визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.