Брюссель, 16 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. План по борьбе с коррупцией из десяти мер разрабатывает руководство Европарламента (ЕП) после недавнего коррупционного скандала, связанного с чемпионатом мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом 16 декабря сообщает газета El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным издания, в число таких мер входят дополнительные механизмы защиты для информирующих о подобного рода нарушениях в Европарламенте.

Помимо того, указывается, что также может быть введён «обязательный учет прозрачности» для встреч с представителями не входящих в ЕС стран или для контроля контактов депутатов ЕП с организациями из государств, не входящих в сообщество. При этом также может быть введен «режим санкций», который гарантирует соблюдение вышеуказанных инициатив.

Кроме того, уточняется, что некоторые из этих мер руководство ЕП может принять в одностороннем порядке, а по другим — должно будет провести дебаты. Также отмечается, что часть этих инициатив требует голосования по ним и некоторые из евродепутатов с ними могут не согласиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал коррупционный скандал, который на минувшей неделе разразился в Европейском парламенте.