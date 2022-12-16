Москва, 16 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Центробанк сообщил об ускорении годовой инфляции в России до 12,7%. Темп прироста потребительских цен в ноябре составил 12%. На рост инфляции повлияла индексация тарифов на услуги ЖКХ, сообщили в ЦБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«В ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12% (после 12,6% в октябре). По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги», — говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.

Что касается прогнозов ЦБ по уровню годовой инфляции на 2023 год, то она должна снизиться до уровня 5–7%, а в 2024 году — до 4%.

Напомним, в ноябре 2022 года Росстат оценил уровень инфляции за период с января по октябрь в размере 10,66%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 14,13%.