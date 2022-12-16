Минск, 16 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Сроки формирования объединённого рынка газа России с Белоруссией были сорваны. Об этом 16 декабря заявил на совещании по вопросам сотрудничества Минска и Москвы белорусский президент Александр Лукашенко, передаёт БелТА.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Напомню, союзной программой по формированию объединённого рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несёт за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?» — заявил Лукашенко.

Он отметил, что важным вопросом в данной сфере считает ценообразование природного газа. Президент подчеркнул, что от этого зависит то, насколько будет конкурентной экономика Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что важно и соблюдение равных условий для российских и белорусских хозяйствующих субъектов, а также для предприятий, работающих в разных отраслях. Единая цена для жителей России и Белоруссии, по его мнению, является главным вопросом.

Напомним, 19 декабря запланирован рабочий визит в Минск президента России Владимира Путина. На встрече с Лукашенко будет обсуждаться в том числе сотрудничество стран.