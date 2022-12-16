Банги, 16 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Генерального директора «Русского дома» в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого 16 декабря госпитализировали после покушения. Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в ЦАР Владислав Ильин.

(сс) Alllexxxis Банги. Центральноафриканская Республика

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора «Русского дома» Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале», — сообщил российский дипломат.

Стоит отметить, что в сентябре Вашингтон включил Сытого в санкционные списки за деятельность, которая якобы вредит США.