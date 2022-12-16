Москва, 16 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом 16 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, — сказал он. — В районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300».

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы России за сутки уничтожили до 50 боевиков преступного киевского режима на южнодонецком направлении.