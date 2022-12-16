Москва, 16 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Возможное объединение систем обязательного и добровольного медицинского страхования может привести к сокращению бесплатной медпомощи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Неслучайно сводить концы с концами вызвался Минфин. Его логика проста и цинична: если государственных средств на здравоохранение не хватает, надо добавить средства граждан через частную медицину и полисы ДМС», — разъяснил Миронов.

Он выступил категорически против объединения ОМС и ДМС.

«У населения просто нет денег на свое лечение. Значит, люди будут умирать, население будет сокращаться, что мы и видим по данным демографии», — отметил парламентарий.