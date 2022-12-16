Москва, 16 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Сербский лидер Александр Вучич не исключает того, что его страна присоединится к санкциям против России, если под угрозой окажутся жизненно важные интересы Сербии, а стало быть, понимает, что у него остается всё меньше возможностей для маневра и рано или поздно Белграду придется сделать окончательный выбор между Россией и Европейским союзом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Василий Иванов ИА REGNUM Политолог Владимир Шаповалов. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM

«Пункт первый: как бы мы ни относились лично к Вучичу или к другим сербским политикам, нужно признать, что Сербия — единственная страна Европы, кроме некоторых стран СНГ, которая не присоединилась к антироссийским санкциям, — сказал Шаповалов. — И это важный момент. Мы должны понимать и признавать значимость этого факта — при том, что Сербия со всех сторон окружена враждебными России государствами. Кроме того, российский и сербский народы сохраняли дружеские отношения целыми столетиями, несмотря на то, что были и непростые периоды. В целом та историческая близость наших народов, которая прошла через многие испытания, она не подвержена тем или иным конъюнктурным моментам. Дружба российского и сербского народов прошла испытания историей и доказала свою состоятельность».

Что касается второго пункта, то, как отметил Шаповалов, Вучич — это, безусловно, тот политик, который является если и не другом России, то сторонником добрых отношений с РФ.

«Однако мы должны признать, что он пытается усидеть на двух стульях, — констатировал Шаповалов. — Сербия не отказывается от курса на интеграцию в Европейский союз. Вучич строит свою внешнюю политику именно на этом факторе. Это важный момент, потому что для России Европейский союз — это недружественная, враждебная структура. И те заявления, которые мы слышим от президента Сербии, представляют собой попытку лавирования, попытку усидеть на двух стульях, попытку получить возможность существовать, сохраняя хорошие отношения как с Россией, так и с Европейским союзом, к интеграции с которым Белград так стремится».

Шаповалов подчеркнул, что Вучич до последнего момента удачно пользовался геополитическими обстоятельствами и успешно лавировал между Россией и Европейским союзом, но пространство для маневра очень быстро сокращается.

«И сербскому лидеру в какой-то момент придется сделать окончательный выбор. Это очевидно», — подытожил политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП) объяснил, насколько надежным союзником России является Сербия.