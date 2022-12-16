Москва, 16 декабря, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на введение Евросоюзом девятого пакета санкций. Об этом 15 декабря в интервью РИА Новости заявили замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Мы оцениваем негативно. Будем разрабатывать меры, которые обеспечивали бы наши экономические интересы», — заявил Грушко.

Ранее сообщалось, что санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза, что, как ожидается, должно произойти в пятницу, 16 декабря.

Как передает ИА REGNUM, ранее Александр Грушко назвал США главным бенефициаром санкций Евросоюза в отношении России.