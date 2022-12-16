Варшава, 16 декабря, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Коррупционный скандал, который ранее разразился в Европейском парламент (ЕП), прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова 16 декабря приводит Interia.

DAVID ILIFF Европейский парламент

«Те, кто пытаются поучать другие страны, в том числе Польшу, о том, что такое верховенство закона, должны бить себя в грудь и прибраться в своем собственном дворе», — сказал он.

При этом глава польского правительства уточнил, что, по его мнению, на сегодняшний день в Европарламенте всем управляет «огромный балаган», и это, как считает Моравецкий, стало понятно из комментариев представителей ЕП по поводу этого скандала.

«Европарламент незаконопослушен. Сегодня маски сорваны, и орган должен в первую очередь привести себя в порядок», — заключил премьер-министр Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнёр были задержаны после обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в ЕП.