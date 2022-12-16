Москва, 16 декабря, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Развитие сети 20 кВ позволит увеличить маневренность энергосистемы Москвы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 декабря заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают работы по построению опорной сети 20 кВ в Москве.

Официальный телеграм-канал Комплекса городского хозяйства Москвы

Сейчас в эксплуатации находятся порядка 3 тыс. километров таких кабельных линий. Они обеспечивают электроснабжение инновационного центра «Сколково», стадиона «Лужники», делового центра «Москва-Сити», парка «Зарядье», ряда станций Большой кольцевой линии метро и других значимых объектов.

«Внедрение в электрических сетях напряжения 20 кВ — перспективное направление энергетики. В отличие от напряжения 10 кВ, оно позволяет увеличить пропускную способность, снизить потери электроэнергии, увеличить радиус технологического присоединения», — отметил Бирюков. Он добавил, что до конца 2023 года сети 20кВ обеспечат электроэнергией Национальный космический центр и станцию метро «Коммунарка» Коммунарской линии.